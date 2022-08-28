Офисы закрыли, сотрудников увольняют: производитель компьютеров Dell прекращает работу в россии

Dell Technologies в субботу, 27 августа, официально сообщила о прекращении всех сделок на рынке россии. Таким образом, перечень покинувших россию западных компаний пополнился.

Напомним, что в начале августа компания сообщила о закрытии офисов, а решение о прекращении обслуживания своих продуктов в россии, беларуси и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей было принято еще в феврале, сразу после полномасштабного вторжения россии.

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Стоит отметить, что весь штат работников российских офисов и службы поддержки уволен. Только в одном офисе производителя работало около 50 человек.

Известно, что полностью работать на россии Dell прекратит уже 30 августа.

Компания Dell Technologies является одним из лидеров на рынке компьютерной техники. На рынке россии Dell была самым крупным поставщиком серверов.

Dell в Украине

О создании компании Dell и невероятном успехе ее основателя читайте в отдельном материале от 24 канала.

Сейчас офисы корпорации Dell находятся в 34 странах. В сентябре 2006 года отделение компании появилось и в Украине, но тогда там работали только два человека – генеральный директор и менеджер по продажам.

Позже главное руководство Dell увидело большой потенциал украинского рынка и два года назад офис начал активно расти. Сейчас в Киеве работает более 40 человек.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.