По сети "гуляет" популярный миф о том, что "NASA потратило миллионы долларов на разработку ручки, которая пишет в космосе. А вот советские космонавты не заморачивались и писали карандашами". Поскольку это миф, то понятно, что он не правдив. Начать следует с того, что были потрачены не "миллионы долларов", а 1 миллион. Эти средства инвестировало не NASA, а Fisher Space Pen Company.

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Астронавт "Аполлона-7" Уолтер Каннингем пишет ручкой Space Pen / Фото NASA

Зачем нужна ручка, если есть карандаши

Карандаши в космосе – это опасность. Грифель карандаша может сломаться и повредить аппарат. Кроме этого он может быть опасным для астронавтов, ведь существует высокая вероятность, что сломанный кусок грифеля попадет в глаза или дыхательные пути.

В первых космических миссиях США и СССР пользовались карандашами при отсутствии альтернативы. Тестировались различные варианты. Например, испытывали восковые карандаши. Но они писали не четко, были не удобными и представляли угрозу пожарной безопасности.

Конечно, в космос брали и обычные шариковые ручки. Но они были неэффективны, ведь "растекались" в условиях невесомости.

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Астронавт Дэниел Бербек держит "космическую ручку" AG7 во время миссии STS-106 / Фото NASA Johnson Flickr

Space Pen

Пол Фишер уже в 1965 году зарекомендовал себя. К тому времени изобретатель разработал универсальный картридж для заправки ручки. Пол Фишер решил использовать свои наработки, чтобы разработать ручку, которая могла бы писать в космосе.

Сначала мужчина использовал герметичный картридж, в котором был азот под давлением. Таким образом газ прижимал чернила, что обеспечивало возможность писать даже в невесомости. Но ничего не получилось, ведь эта ручка тоже "потекла". Мужчина решил сделать чернила твердыми.

В 1966 году появляется патент US3285228. Он представляет собой ручку AG7, в которой используются тиксотропные чернила. Такие чернила твердые, поэтому не растекаются. Но трения шарики для письма делает их жидкими, что и позволяет писать. Стержень твердого чернила прижимает азот под давлением 2,4 атмосферы. Пол Фишер потратил на разработку ручки 1 миллион долларов собственных средств.

После испытаний, NASA использовали ручку в миссии "Аполлон-7". Она хорошо себя зарекомендовала и с тех пор ни одна космическая пилотируемая миссия NASA не обходится без них.



Космонавт Алексей Архипович Леонов тестирует Space Pen в 1968 году / Фото Fisher Space Pen Company Pinterest

Советский Союз закупил ручки Space Pen в 1969 году.

Ручка может выдержать температуру до 120 градусов по Цельсию. Срок годности составляет 100 лет. Чернил в ручке хватит, чтобы провести непрерывную линию длиной почти 5 километров.

Купить Space Pen в разных вариациях можно на сайте Fisher Space Pen Company.

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