Действительно ли древние захоронения были разграблены

Раньше во время погребальных обрядов в гроб часто клали различные предметы быта. От мечей и кинжалов до ожерелья и золотых монет. Но, раскапывая такие могилы, ученые заметили, что этих предметов нет.

Научная группа провела масштабное исследование и утверждает, что захоронения, например, середины I тысячелетия (V – VIII века) нашей эры на самом деле не были разграбленными. Да, конечно, многие факты свидетельствуют об обратном: отсутствие определенных вещей, которые там должны быть и перемещенные или смещенные кости – это свидетельствует, что могилу раскапывали и что-то забирали. Но ученые уверены – все дело в традициях.

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Реконструкция древнего захоронения из Франции / Фото Antiquity

Подробнее об исследовании

С началом методических исследований древних захоронений, специалисты замечали, что в отдельных могилах или даже целых кладбищах кости были сдвинуты с места или вообще перемешаны. Более того, некоторых вещей (или вообще всех) не было в захоронениях. Конечно, это все было похоже на разграбление. Некоторые историки XX века объяснили очень просто отсутствие погребальных предметов в постримских захоронениях – это были варвары и они грабили могилы собственной родни.

Научная группа с этим утверждением не соглашается. Они исследовали сотни обнаруженных захоронений и уверены, что большинство из них не были разграблены. Смещение костей и исчезновение некоторых или всех погребальных предметов – это часть процесса перезахоронения.

Дело в том, что в некоторых случаях исчезали или были смещены только некоторые предметы погребального инвентаря:

Например, часто исчезали мечи и броши.

А ожерелье из 78 стеклянных бусин, с подвесками из обычного серебра и серебра с позолотой и инкрустацией драгоценными камнями, которое было обнаружено на территории Англии, было смещено – изначально оно было на шее. Но позже кто-то словно смешал кости и драгоценное ожерелье. Но не забрал его.

Часто в могиле не хватало одних предметов, но оставались, например, золотые монеты и другие ценности. Это никак не похоже на разграбление.

Ученые объясняют это традицией перезахоронения. Вероятно, что процесс происходил через несколько лет после смерти человека – тогда мягкие ткани уже сгнили и оставались лишь кости. Люди "отбирали у мертвеца" семейные реликвии и ценности, например, мечи и броши, – эти предметы передавались из поколения в поколение и служили своеобразным мостом между миром живых и мертвых.

Кости могли быть смещенными или смешанными как раз из-за того, что люди во время перезахоронения пытались забрать эти предметы. Возможно, они не слишком заботились о целостности скелета. Этим, в частности, объясняется то, что старшие могилы богаче погребальным инвентарем – вероятно, тогда традиция перезахоронения еще не была такой "популярной".