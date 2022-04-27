Дефицит зашел слишком далеко: производители скупают и уничтожают стиральные машины – зачем

Пока аналитики продолжают делать противоречивые прогнозы, дефицит комплектующих, в частности полупроводниковой продукции, заставляет производителей предпринимать очень странные шаги.

Так, китайское издание со ссылкой на генерального директора ASML (крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности) Питера Веннинко рассказывает, что некоторые компании недавно начали закупать стиральные машины и уничтожать их. Нужны они для использования их полупроводников в собственных модулях микросхем.

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Что известно

Причина таких действий – в дефиците кремния. Из бытовой техники извлекают кремниевую стружку, чтобы затем использовать ее в чипах.

Эта нетрадиционная переработка сокращает время и деньги на внедрение альтернативных чипов. Для производителей такое положение дел более выгодно, чем сокращение производства или покупка необходимых деталей у реселлеров.

Еще в прошлом году цена на кремниевые заготовки выросла на 10%. Ключевой поставщик кремниевых пластинок для полупроводников Sumco распродал всю будущую продукцию до 2026 года, а возможностей для расширения производства у компании нет. Sumco отвечает за четверть мировых поставок специальных кремниевых пластин, из которых затем на фабриках типа тайваньской TSMC выходят процессоры.

TSMC уже подтвердил, что из-за нехватки сырья его мощности останутся ограниченными в течение 2022 года.

Ситуация может только усилиться из-за нападения России на Украину. В том числе и потому, что геополитическая нестабильность и санкции, введенные в отношении таких стран, как Китай и Россия, влекут за собой хаос в цепочке поставок технологий.

Задержки, связанные с поставками, окажут влияние на объем производства заводского оборудования в ближайшие месяцы. По мнению генерального директора Lam Research Тимоти Арчера, даже если такие компании как TSMC, Samsung и Intel каким-то образом смогут обеспечить достаточное количество инструментов для своих новых заводов, крупные поставщики кремниевых пластин не смогут удовлетворить спрос до 2024 года.