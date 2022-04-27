Так, китайское издание со ссылкой на генерального директора ASML (крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности) Питера Веннинко рассказывает, что некоторые компании недавно начали закупать стиральные машины и уничтожать их. Нужны они для использования их полупроводников в собственных модулях микросхем.

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Что известно

Причина таких действий – в дефиците кремния. Из бытовой техники извлекают кремниевую стружку, чтобы затем использовать ее в чипах.

Эта нетрадиционная переработка сокращает время и деньги на внедрение альтернативных чипов. Для производителей такое положение дел более выгодно, чем сокращение производства или покупка необходимых деталей у реселлеров.

Еще в прошлом году цена на кремниевые заготовки выросла на 10%. Ключевой поставщик кремниевых пластинок для полупроводников Sumco распродал всю будущую продукцию до 2026 года, а возможностей для расширения производства у компании нет. Sumco отвечает за четверть мировых поставок специальных кремниевых пластин, из которых затем на фабриках типа тайваньской TSMC выходят процессоры.

TSMC уже подтвердил, что из-за нехватки сырья его мощности останутся ограниченными в течение 2022 года.

Ситуация может только усилиться из-за нападения России на Украину. В том числе и потому, что геополитическая нестабильность и санкции, введенные в отношении таких стран, как Китай и Россия, влекут за собой хаос в цепочке поставок технологий.

Задержки, связанные с поставками, окажут влияние на объем производства заводского оборудования в ближайшие месяцы. По мнению генерального директора Lam Research Тимоти Арчера, даже если такие компании как TSMC, Samsung и Intel каким-то образом смогут обеспечить достаточное количество инструментов для своих новых заводов, крупные поставщики кремниевых пластин не смогут удовлетворить спрос до 2024 года.