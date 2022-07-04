В России не хватает запчастей для ремонта техники Huawei и Samsung

В сервисных центрах обслуживающих электронику компаний Samsung и Huawei отмечается дефицит комплектующих. Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на источники в самых сервисных центрах.

Отмечается, что наиболее остро проблема стоит с дисплеями и аккумуляторами – если в случае с Huawei в сервисных центрах наблюдается нехватка того и другого, то в центрах работающих с электроникой Samsung ситуация отличается в зависимости от центра.

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Интересно, что в российском Samsung уверяют, что сами сервисные центры работают в штатном режиме, а ввоз комплектующих в Россию осуществляется, но усложнился из-за проблем с логистикой.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину компания Samsung Electronics прекратила инвестиции и поставки своих продуктов и сырья в Россию. В то же время, российский офис Samsung отказался прекращать работу и перестал выходить на связь.

Пользователям устройств, выпускаемых компаниями, приостановившими официальные продажи на российском рынке, придется привыкать к возможной нехватке запчастей и росту цен на ремонт. На самом деле, такие проблемы в России уже давно актуальны. Еще на прошлой неделе появилась информация о том, что сервисные центры разбирают новые устройства и уже используются для ремонта техники.

Также неавторизованные сервисные центры закупают комплектующие у "альтернативных" китайских поставщиков, что, безусловно, сказывается на качестве ремонта. Кроме того, некоторые смартфоны не так просто починить неоригинальными запчастями.

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В конце прошлого года выяснилось, что после замены дисплея iPhone 13 вне авторизованного центра перестает работать система Face ID. Впоследствии компании под давлением общественности пришлось снять блокировку, но известно, что аналогичная практика иногда прибегает и другим компаниям.

Вместе с тем в ближайшее время ситуация в России не изменится. Напротив, все будет еще ужаснее, так как компании продолжают покидать рынок, а обходить санкции оказалось не так просто, как считали ранее.