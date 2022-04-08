Дефицит всего на свете: ситуация на рынке электроники продолжает ухудшаться

Как пишут азиатские СМИ, сроки поставок оборудования для производства чипов растянулись на годы. Теперь производители процессоров не могут вовремя запустить новые заводы и наполнить рынок продукцией.

По данным Nikkei, поставщики оборудования для производства микросхем – Applied Materials, KLA, Lam Research и ASML – предупреждают своих клиентов, что тем придется ожидать поставок заказанных станков до 18 месяцев. Некоторое оборудование ждут не раньше чем через 30 месяцев.

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Что известно

Задержки вызваны нехваткой многочисленных комплектующих – от линз и насосов до микроконтроллеров, пластика и другой электроники.

При этом спрос на такое оборудование продолжает расти.

TSMC, UMC, Intel и Samsung хотят запускать новые фабрики, однако они уже беспокоятся, что задержка может помешать этим планам.

Время выполнения заказов на оборудование резко увеличилось. До пандемии коронавируса оно составляло в среднем 3-4 месяца. В прошлом году выросло до 10-12 месяцев.

Некоторое оборудование, производимое американской KLA, теперь приходится ждать более 20 месяцев.

Оборудование для производства подкладок заказчикам придется ждать 30 месяцев против 12-18 в прошлом году.

В прошлом месяце поставщик комплектующих сказал мне, что срок ожидания будет около шести месяцев. На прошлой неделе они сказали, что он будет восемь месяцев, и на этой неделе он вырос уже до 10 месяцев.

– говорит руководитель одной из компаний.

По мнению некоторых источников, ситуация в индустрии производства оборудования для изготовления чипов начинает напоминать продолжительный кризис поставок микросхем для автомобильной промышленности.

Тайваньская компания UMC считает, что ситуация начнет исправляться во второй половине 2022 года. Представитель голландской ASML заявил Nikkei, что нехватка чипов может продолжаться еще два года.