Драйверы дисплея и система управления энергопотреблением – это те два элемента, которые дешевы в производстве и используются во многих современных устройствах: в телевизорах, смартфонах, консолях и даже автомобилях. Как пишут аналитики, заводы не успевают создавать запчасти, потому что аналитики ошибочно оценили события начала прошлого года.

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Причины дефицита

Эксперты полагали, что пандемия, массовая изоляция и, как следствие, неуверенность в будущем заставят клиентов экономить деньги, не тратя их на новые устройства. Но произошло все с точностью наоборот. Интерес был огромный, и фабрики, которые поначалу не могли работать, теперь не успевают удовлетворить спрос.

Из-за низкой ценуы деталей строить новые заводы невыгодно, потому что полупроводниковый кризис за время строительства закончится, и лишние детали станут не нужны.

Что дальше

Между тем, производитель Foxconn предсказывает дефицит PlayStation 5 и Xbox Series X/S К середине следующего года. Заполучить консоли текущего поколения будет трудно еще долго, и вина за это лежит не только на майнерах.

Компания сообщает, что сейчас спрос на полупроводники не поспевает за предложением в среднем на 10-30 процентов.

Даже после выхода из кризиса полупроводников, ждать скорого появления Xbox Series X/S и PlayStation 5 в приемлемых количествах не стоит. Microsoft и Sony требуется время на производство необходимого количества устройств, чтобы удовлетворить спрос.