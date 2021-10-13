Дефицит чипов возник из-за чрезмерной потребности в них и, конечно, глобальной пандемии коронавируса. Из-за карантинов, внедренных во многих странах, соответствующие компании просто не успевают производить нужное количество интегральных микросхем. Глава Apple Тим Кук весной 2021 года предупреждал о том, что до конца года компания столкнется с дефицитом чипов, что вызовет неудовлетворительное количество произведенной продукции.

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Критический дефицит для Apple

Прогноз Тима Кука, вероятно, оправдался и Apple не достигнет желаемых показателей изготовления iPhone 13 в 2021 году. Компания не сможет изготовить 10 миллионов мобильных устройств из-за нехватки чипов. Всего за последние три месяца 2021 года планировалось отправить покупателям 90 миллионов "Айфонов".

Такая ситуация возникла из-за того, что компании-партнеры Texas Instruments и Broadcom не успевают выполнить заказ и изготовить нужное Apple количество микросхем. Сообщается, что разница между моментом заказ чипа и его доставкой составляет почти 22 недели.

Такой огромный разрыв напрямую влияет на дефицит новых iPhone 13. Они поступили в продажу в сентябре, но заказы с веб-сайта Apple доставляться не будут в течение месяца. Новые устройства отмечены как "недоступные в это время". Дефицит чипов также влияет на доступность iPad, MacBook и новый Apple Watch 7.

На фоне информации об опоздании с доставкой заказов покупателям акции Aplle упали на 0,9%. И для компании, стоимостью около 2 триллионов долларов, это не страшно.

Кстати, ранее с проблемой нехватки микросхем столкнулись автопроизводители. Также стало известно, что в мире становится ощутимым дефицит кремния, из которого чипы делают. Но наряду с этим оказалось, что в мире уже ощущается нехватка других ключевых ресурсов – медной фольги и ламинатов, что может вызвать рост цен на электронику.