По данным издания, компании слишком долго "собирали" чипы, поддерживая дефицит на рынке. Теперь потребителям они просто не нужны в таком количестве.
Японские производители микросхем столкнулись с новым дефицитом: в чем проблема
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Издание объясняет, что ранее производство "точно в срок" было нормой для компаний, заказывавших детали как можно ближе к сроку изготовления своих устройств, чтобы избежать избыточных запасов, сократить складские мощности и затраты. Однако во время пандемии производители запасались чипами "на всякий случай", поскольку спрос на них сильно вырос, а многие производители сократили или совсем остановили работу. В итоге компании скупали чипы в объемах, превосходящих реальные потребности. Так возник искусственный дефицит.
Теперь ситуация меняется: производители полупроводников нарастили объемы производства, но их продукция оказалась никому не нужна, поскольку заказчики работают на своих запасах.
По данным аналитика Jefferies Марка Липациса, запасы чипов в первом квартале 2022 года достигли рекордно высокого уровня в ключевых компаниях, занимающихся производством электроники. Предыдущий рекорд за первый квартал был установлен более двух десятилетий назад.
Что теперь
- Некоторые производители, включая американскую Micron Technology Inc, уже заявили о сокращении выпуска микрочипов.
- Дополнительным ударом также стало падение крипторынка.
- Например, Nvidia Corp, чьи графические чипы используются для майнинга криптовалюты, может столкнуться с очередным падением цен, поскольку добывать токены уже не так выгодно, как раньше, и люди не просто перестали покупать новые видеокарты, но и начали продавать старые, чтобы хоть как-то вернуть вложенные денежные средства.
- Из-за кризиса, на который повлияли высокая инфляция, недавняя изоляция из-за COVID в Китае и война в Украине, люди также стали реже обновлять смартфоны, а значит, упал спрос и на предназначенные для них чипы, пишет Reuters. Некоторые производства уже переоснащают линии, чтобы производить вместо радиочастотных чипов (такие используются в смартфонах) автомобильные, спрос на которые пока еще остается высоким.