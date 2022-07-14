По данным издания, компании слишком долго "собирали" чипы, поддерживая дефицит на рынке. Теперь потребителям они просто не нужны в таком количестве.

Японские производители микросхем столкнулись с новым дефицитом: в чем проблема

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Издание объясняет, что ранее производство "точно в срок" было нормой для компаний, заказывавших детали как можно ближе к сроку изготовления своих устройств, чтобы избежать избыточных запасов, сократить складские мощности и затраты. Однако во время пандемии производители запасались чипами "на всякий случай", поскольку спрос на них сильно вырос, а многие производители сократили или совсем остановили работу. В итоге компании скупали чипы в объемах, превосходящих реальные потребности. Так возник искусственный дефицит.

Теперь ситуация меняется: производители полупроводников нарастили объемы производства, но их продукция оказалась никому не нужна, поскольку заказчики работают на своих запасах.

Следует отметить, что речь идет не только о процессорах. Это могут быть микросхемы для любых устройств и их функций.

По данным аналитика Jefferies Марка Липациса, запасы чипов в первом квартале 2022 года достигли рекордно высокого уровня в ключевых компаниях, занимающихся производством электроники. Предыдущий рекорд за первый квартал был установлен более двух десятилетий назад.

Что теперь