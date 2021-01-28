Lockheed Martin и Boeing приоткрыли завесу секретности над ударным вертолетом нового поколения Defiant X, который был разработан для участия в будущем конкурсе по обновлению дальней штурмовой авиации армии США – FLRAA. На сегодняшний день это самый быстрый штурмовой вертолет за всю историю авиации.

Источник: Boeing

Разработчики компаний Sikorsky и Boeing пытались создать многоцелевой скоростной штурмовой вертолет среднего класса с увеличенной дальностью полета на базе современных технологий. Его конструкция основана на прототипе вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, который показали ранее в 2019 году.

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Что известно о новом вертолете

Конструкция Defiant X со специальным двойным соосным винтом и толкающим винтом в хвостовой части исключает неравномерность подъемных сил на высоких скоростях, что характерно для конструкций с одним двигателем. На пониженных скоростях винты обеспечивают лучшую управляемость.

По словам конструкторов, новый летательный аппарат получился "самым быстрым, маневренным и живучим штурмовым вертолетом в истории". Вследствие уменьшения тепловых сигнатур он стал менее заметным для противника. В конструкцию также добавили носовое колесо для лучшей стойкости во время посадки.



Defiant X получил сразу два винта / Фото Boeing

Defiant X в перспективе должен заменить своего предшественника – легендарный Black Hawk. Он малозаметный, скоростной, хорошо вооруженный, способен маневрировать на высоких скоростях и проникать на вражескую территорию на малой высоте для доставки техники и ее дальнейшей эвакуации.

О характеристиках нового вертолета практически ничего неизвестно, в частности, нет сведений, был ли заменен двигатель Т55 на более совершенный. Соответственно, данных о максимальной скорости и высоте также пока нет.

Пока что машина проходит испытания в условиях компьютерной имитации боя. В случае успеха на конкурсе контракт на производство будет подписан в 2022 году, а на вооружение новый уникальный вертолет поступит не ранее 2035 года.