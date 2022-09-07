Лучший онлайн-переводчик DeepL получил поддержку украинского языка

Все больше сервисов и программных продуктов получают поддержку украинского языка. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но это всегда хорошая новость. Так недавно один из лучших сервисов для перевода текстов – DeepL – получил украинский язык.

Как сообщает 24 канал, компания, занимающаяся разработкой приложения и сервиса начали активно его развивать добавляя все больше языков. В одном из недавних обновлений появился и украинский язык, который теперь доступен всем желающим.

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Стоит отметить, что украинский язык доступен только в бесплатной версии сервиса. Расширенная версия – DeepL Pro, пока украинскую не поддерживает.

Что такое DeepL

DeepL Translator — сервис нейронного машинного перевода, созданный в 2017 году немецкой компанией DeepL GmbH. Сами создатели переводчика заявляют, что это самый точный инструмент в мире, который опережает качество результатов такого гиганта, как Google Translate.

Технологические гиганты типа Google, Microsoft и Facebook используют машинное обучение для перевода, но маленькая компания под названием DeepL превзошла их всех и подняла планку в этой области. Ее переводческий инструмент такой же быстрый, как и у огромных конкурентов, но более точный и детализированный по сравнению с другими протестированными нами инструментами.

– так описывает свой опыт взаимодействия с DeepL издания TechCrunch.

В то же время следует отметить, что в целом DeepL имеет гораздо меньший набор функций, чем большинство его конкурентов. Кроме того, общий перечень доступных языков тоже значительно меньше, однако компания постоянно развивается, особенно в последнее время, и наполняет свой сервис перевода новыми возможностями и функционалом.