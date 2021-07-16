Deception или как обмануть хакера: вторая линия защиты инфраструктуры

Хакер видит вашу инфраструктуру как в старых голливудских фильмах шаолинский монах видит тело врага, замечая все секретные болевые точки и слабые места. Удар в эти точки приведет к неминуемой flawless victory. Но вот что вы точно не видели в таких фильмах, так это того, как пропустив, казалось, смертельный удар, враг восстает из мертвых и одерживает победу.

IT-дистрибьюторы BAKOTECH Филипп Хмелев и Дмитрий Долинный поделились именно таким сценарием. Они рассказали о Deception на примере решения от Attivo Networks, на котором специализируются, а мы упаковали это в удобный материал.

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Как обычно построена архитектура информационной безопасности?

Под "болевыми точками" выше мы подразумевали уязвимости: на уровне устройств пользователей, почты, серверной части и других аспектов. Все это – точки проникновения в инфраструктуру для дальнейшего воздействия. Соответственно, решения для кибербезопасности предлагают нам различные возможности прикрыть эти уязвимости, это называется защита периметра.

все это можно обойти, ведь хакеры всегда впереди. Решения для безопасности делаются для всех, а вот атаки планируются под конкретный случай, в первую очередь – с учетом защиты и способов ее обхода. Потому победой для хакера уже является проникновение – дальше между злоумышленником и его целью уже не стоит ничего.

Если провести аналогию, то защита инфраструктуры как защита жилья – представьте себе, что вор вламывается в дом, обходит сигнализацию, замки и бронедвери, и, входя в квартиру, видит, что деньги, украшения и все ценное лежит прямо на тумбочке. Согласитесь, так не делает никто, но вот в кибербезопасности этот сценарий – обыденность.

Как следует строить архитектуру информационной безопасности?

Эта статья – не гайдлайн по построению системы кибербезопасности с эффективностью over9000. Но дадим важный совет и ключ к ее реализации: безопасность должна быть комплексной и многослойной.

То есть нам нужно добавить еще что-то, что позволит задетектить злоумышленника в сети уже тогда, когда всё остальное он обошел. Одним из вариантов защиты от уже проникших внутрь инфраструктуры злоумышленников является Deception.

Deception – это класс решений кибербезопасности, который позволяет создавать внутри сети фейковые уязвимые устройства или данные, прикоснувшись к которым хакер тут же оповестит о своем присутствии. В реальности на обнаружение хакера необходимо время – профессиональный злоумышленник не оставляет следов. За это время можно "вынести" из системы что угодно и не спалиться.



Deception - это немаловажный элемент защиты от хакеров / Фото Unsplash

Как это работает?

Эксперты из BAKOTECH рассказали подробнее о работе решений Deception и сделали акцент на основных фичах решений этого класса. Для этого мы кратко расскажем, как происходит взлом, а затем раскроем возможности Deception для его пресечения.

Хакер взламывает устройство и оказывается внутри сети. Дальше ему нужно или повысить уровень доступа или взломать аккаунт какого-то топ-менеджера. В любом случае, для этого нужен админский доступ и какое-то перемещение в сети. Чтобы он ничего не взломал и не украл, Deception располагает соответствующими функциями для обмана злоумышленника.

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Выделим три, на наш взгляд, самых главных аспекта:

Создание устройств-ловушек. Сканируя вашу инфраструктуру, хакер увидит уязвимые устройства, которых на самом деле не существует. Подмену не распознать: фейковому устройству можно присвоить реальные характеристики существующих машин, назвать их так же, как называются компьютеры в вашей сети и так далее. Перед злоумышленником будет, например, пять устройств в сети, из которых только два – настоящие.

Взломать именно ловушки его подтолкнут уязвимости: ловушка внешне защищена не так, как реальные устройства, соответственно – это легкая добыча. Так подумает хакер и захочет просканировать это устройство или запустить какой-то другой злодейский софт. Как только он каким-то образом коснется ловушки, система тут же вышлет алерт отделу ИБ и хакер будет скомпрометирован.



Поймать хакера с поличным возможно / Фото Unsplash

Защита Active Directory. AD – это ресурс внутри сети, на который делают запросы пользователи. Там хранятся, например, учетные данные. Когда вы логинитесь в систему, то на самом деле отправляете запрос на AD, где уже "решается", можно вас впустить или нет. Фишка в том, что нет решений, блокирующих запросы к AD – иначе это застопорит работу всей компании и админов. Никто просто не сможет нормально работать, получать доступ к рабочим инструментам и другим важным элементам инфраструктуры.

Deception умеет хранить фейковые учетные данные вместе с настоящими, выдавая вам и админам разрешения на доступ и правильные данные. А злоумышленник получит фейковые логины и пароли, воспользовавшись которыми он тут же будет скомпрометирован, а отдел ИБ получит алерт.

Создание ловушек в файловой системе. Хакер может скачать какие-то доступные файлы и открыть их где-то в другом месте, за пределами вашей системы. В таком случае, поймать его будет сложно – он вошел в систему, украл что-то и вышел, воспользовавшись украденным уже за пределами инфраструктуры. Фейковый файл – это нить Ариадны, по которой он будет замечен в любое время, в любом месте.

Попробуйте угадать, что произойдет, когда он откроет этот файл.

Особенности Deception

Еще несколько важных аспектов, которые вы должны знать о Deception

1. Deception не используется как единственное средство защиты. Не стоит пускать в систему всех злоумышленников, защита периметра обязательно должна присутствовать. Не только для того, чтобы спокойнее спать, а еще и из-за другой особенности, которая выплывает из этой.

2. Deception отлично интегрируется с установленными решениями защиты. Решение умеет не только обнаруживать злоумышленника, но и оповещать об этом другие системы. Например, сообщить о подозрительной активности вашему файрволлу, который уже примет меры по блокировке действий хакера.

3. Deception не обойти хакерским софтом. Есть риск, что хакер не проглотит наживку, но на этом все – нет хакерских программ, способных засечь, например, фейковое устройство и при этом не спалить самого хакера. Ему же практически невозможно догадаться о том, какие устройство или файл не настоящие – просто нет внешних признаков для таких выводов.

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Можно подытожить, что Deception – ваша вторая линия обороны и средство обнаружение злоумышленника, который уже попал в инфраструктуру. Помните о том, что проектируя архитектуру ИБ, вы никогда не гарантируете себе 100% безопасности, но уменьшите вероятность взлома системы и кражи данных. Потому чем разностороннее и многослойнее защита, тем меньше в мире людей, достаточно умных и технически подкованных для того, чтобы нанести вред вашей инфраструктуре.