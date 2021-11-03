Ученые поняли, как эволюционировала загадочная карликовая галактика в созвездии Льва

Глядя на некоторые астрономические объекты, трудно спрогнозировать их "жизненный" цикл. Примерно такая же ситуация с карликовой галактикой DDO 68, которая расположена в созвездии Льва на расстоянии около 40 миллионов световых лет от Солнца. Но теперь у ученых есть больше понимания относительно эволюции этого загадочного объекта.

Металлы в астрономии – это все химические элементы, кроме водорода и гелия. Карликовая галактика DDO 68 очень бедна металлами, но астрономы не понимали причин этого. Кроме того, форма галактики тоже довольно странная и ученые пытались понять, что вызвало это. Теперь научная группа провела гидродинамическое моделирование и, вероятно, ответила на эти важные вопросы.

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Карликовая галактика DDO 68 и ее спутники / Фото Arxiv.org

Странная карликовая галактика DDO 68

DDO 68 имеет чуть ли не наименьшее содержание металлов из тех галактик, которые наблюдаются. Низкая металличность в отношение довольно большой звездной массы удивила астрономов. Но чтобы разгадать эту загадку, нужно внимательнее присмотреться к форме объекта. Можно заметить, что DDO 68 имеет словно хвост, который отклоняется в левую сторону.

Проведя моделирование на основе известных данных, астрономы пришли к выводу, что карликовая галактика состоит из двух компонентов:

DDO 68А, что "представлен" основным "телом".

DDO 68В – это "хвост".

Ученые говорят, хвост образовался с еще меньшей галактики-спутника DDO 68. Гравитационные возмущения постепенно разорвали космический объект, который начал сливаться с материнской галактикой, видовжуючись в виде длинной звездной полосы.

Этим же объясняется и "казус металличности". Астрономы предполагают, что до слияния с DDO 68В карликовая галактика имела среднестатистическое соотношение масса-металличностью. Но спутник обладал низкой металличностью. После слияния в единое целое соотношение металлов и неметаллов нарушилось в пользу последнего. Таким образом DDO 68 превратилась в одну из самых бедных металлами галактик. Это подтверждают новые наблюдения, которые свидетельствуют, что компонент DDO 68А имеет "нормальную" металличность, а DDO 68В – низкую.