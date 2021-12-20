Даже если вы спасете 90% жизней, родственники 10% подадут на вас в суд, – Илон Маск

Илон Маск прокомментировал ситуацию с автопилотом Tesla, к которому приковано немалое внимание. "Никто не благодарит за спасенные жизни, – говорит предприниматель, – но обязательно обвиняют в случае аварий."

Система Full-Self Driving от компании Tesla предлагает пользователям возможность управления движением автомобиля с помощью автопилота. Технология эта постоянно совершенствуется, однако это не значит, что она лишена недостатков и багов.

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Что думает Илон Маск

Илон Маск встретился с главным редактором и генеральным директором Time Эдвардом Фельсенталем, чтобы рассказать о своей работе, в том числе о повышенном внимании к авариям, вызванных технологиями беспилотного вождения.

Кто-то сказал мне это в самом начале разработки автопилота: даже если вы спасете 90% жизней, родственники 10% людей, которых вы не спасете, подадут на вас в суд,

– говорит Илон Маск.

Некоторые водители действительно подают в суд на Tesla из-за аварий со смертельным исходом. Другие настаивают на привлечении производителя к ответственности за якобы введение пользователей в заблуждение и использование обманчивого маркетинга для автопилота. Маск же неоднократно заявлял, что компания никого не обманывает, ведь при активации автопилота водители проходят инструктаж и знают, что должны держать руки на руле, чтобы в случае непредвиденных ситуаций взять управление на себя. Водитель не должен отрываться от дороги, пересаживаться на заднее сиденье и заниматься своими делами. Автопилот, всегда подчеркивает компания, является лишь вспомогательным элементом на дороге, а не полной заменой водителя.

Предприниматель заявил, что возможности беспилотного вождения Tesla улучшаются с каждым месяцем. Однако это одна из тех областей, в которых никто не говорит спасибо за спасенные жизни, но обязательно обвиняет в случае аварий. Почему же так происходит?

Дело в том, что новизна технологии, публичность и популярность компании Tesla и ее гендиректора Илона Маска, а также отклик аудитории, который получают такие новости, приводят к усиленному вниманию к каждому из инцидентов с участием электрокаров производителя. Об этих случаях особенно придирчиво пишут даже тогда, когда авария происходит без участия автопилота – то есть по вине водителя. Проще говоря, если бы одинаковая авария случилась с обычным бензиновым авто и одним из автомобилей Tesla, СМИ скорее обратят внимание и напишут о Tesla. Так же и читатели отдадут свои просмотры новости о Tesla, что создает иллюзию большей опасности технологии автопилота. Однако действительно ли это так?

Что же говорит статистика?

Компания Tesla собирает подробную статистику со своих автомобилей. Когда происходит авария, она получает отчет и может анализировать обстоятельства, при которых произошел инцидент. Кроме того, это позволяет сравнивать статистику вождения с автопилотом и без него.

Представители компании заявляют, что по их наблюдениям даже самый маленький уровень автоматизации сокращает количество аварий, которые случаются из-за некомпетентности, халатности или усталости водителей.

Кстати, выводы Tesla подтверждает и собственное расследование NHTSA – Национальной администрации безопасности дорожного движения США. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный еще в 2017 году . С тех пор компания внесла значительные изменения в систему FSD, повысив ее безопасность.

NHTSA в свое время отметили, что после добавления лишь одной функции Autosteer к набору умений автопилота Tesla, количество аварий, достаточно серьезных, чтобы сработали подушки безопасности, снизилось на 40 процентов. Это назвали "фантастическим результатом".

В 2020 году глава отдела искусственного интеллекта в Tesla заявил, что начиная с момента первой смертельной аварии в 2016 году электромобили компании проехали на автопилоте в общей сложности почти пять миллиардов километров. Под его управлением машины Tesla более 200 тысяч раз успешно перестраивались с полосы в полосу и сотни раз в день предотвращали столкновения с пешеходами.

Причины аварий

Что касается аварий со смертельным исходом, то компания склоняется к тому, что в них виноват человеческий фактор.

Так, перед аварией 2018 года, когда Tesla въехала в бетонный разделитель, руки водителя не находились на руле . Следствие установило, что водитель, скорее всего, во время поездки играл на своем iPhone.

. Следствие установило, что водитель, скорее всего, во время поездки играл на своем iPhone. Легкомыслие проявил и первый погибший владелец Tesla в 2016 году. Расследование показало, что водитель упорно игнорировал предупреждение Tesla о необходимости держать руки на руле. За 37 минут поездки в режиме автопилота водитель держал руль только 25 секунд.

Tesla предусмотрела систему мониторинга водителя, которая проверяет, находится ли водитель на месте, держит ли руль руками, следит ли за дорогой и не увлекся ли смартфоном. Но эксперты и критики сомневаются в эффективности этих систем. Ведь пользователи неоднократно обманывали проверку многими способами.

В 2020 году американский блогер снял ролик, на котором он спит на заднем сидении автомобиля, пока тот едет на автопилоте:

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Стоит отметить, что можно вдоволь найти историй как о смерти с включенным автопилотом, так и о том, как он спасал человеческие жизни. Вот лишь несколько, о которых писал 24 канал.

Аварии с участием Tesla:

Tesla попала в аварию по вине автопилота, который не передал управление водителю.

Tesla Model 3 на автопилоте попала в аварию: двое пассажиров сгорели.

Tesla Model 3 на автопилоте врезалась в патрульное авто.

Tesla спасает жизни:

Пьяный водитель заснул за рулем Tesla: автопилот его спас, но не от ареста.

Роды на автопилоте: женщина родила в электромобиле Tesla, пока тот самостоятельно ехал в больницу.

Автопилот электрокара спас водителю жизнь, довезя до больницы.

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О чем же говорил Маск

Какой же вывод можно сделать? Автопилот, безусловно, далек от идеала. Компании Tesla еще предстоит провести значительную работу над ним, ведь новые ошибки и баги обнаруживаются постоянно. Однако уже сейчас эта технология способна спасать жизни, если сами водители не будут пренебрегать рекомендациями производителя. Система FSD не является полной заменой водителя, а призвана лишь помочь улучшить безопасность и опыт вождения.

Возвращаясь к Илону Маску и его интервью главному редактору Time, становится понятно, что именно имел в виду предприниматель: люди склонны замечать лишь недостатки (аварии), однако совершенно не обращают внимания на достижения и спасенные жизни. Автопилот не способен полностью ликвидировать аварии, однако люди именно этого от него и ожидают.