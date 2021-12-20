Дата старта многострадального телескопа "Джеймс Уэбб" утверждена
Источник:NASA
Космическая обсерватория имени Джеймса Уэбба – это телескоп нового поколения, который никак не может покинуть Землю. Но, кажется, дата наконец четко определена.
Телескоп James Webb (James Webb Space Telescope, JWST) – долгострой NASA. Запуск новейшей обсерватории регулярно переносят, начиная с 2007 года. Огромная задержка привела к тому, что "Джеймс Уэбб" по затратам сравнялся с легендарным телескопом "Хаббл", хотя тот работает на благо науки с 1990 года. Проблемы добрались даже до имени обсерватории: активисты требовали переименовать телескоп, но NASA отклонило запрос.
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Фотография главного зеркала "Джеймса Уэбба" в высоком качестве / Фото NASA
Когда произойдет запуск
Еще 11 декабря James Webb был установлен на верхушку ракеты-носителя Ariane 5, которую использует Европейское космическое агентство. Этому предшествовал долгий путь до космодрома Куру, Французская Гвиана. Запуск был назначен на 22 декабря 2021 года, но 15 декабря его отменили из-за проблем со связью.
Что ж, к счастью на этот раз, вероятно, не придется ждать несколько лет на запуск, ведь его перенесли всего лишь на пару дней. Новая дата старта – 24 декабря 2021 года, за день до Рождества. Редакция Техно 24 выражает искренние надежды на то, чтобы пуск был удачным и "Джеймс Уэбб" отправился в свое долгое космическое путешествие.
Научные перспективы JWST
- Мощный телескоп сможет разглядеть конец так называемых "темных времен" – тогда Вселенная стала настолько прозрачной, что свет мог распространяться. JWST станет своеобразной "машиной времени" с инфракрасным зрением, которая заглянет на 13,5 миллиарда лет в прошлое, чтобы увидеть первые звезды и галактики.
- Формирование галактик – беспрецедентная инфракрасная чувствительность "Джеймса Уэбба" поможет астрономам сравнивать самые темные ранние галактики с сегодняшними великанами, которые имеют разнообразные формы. Это поможет ученым понять, как образуются и эволюционируют галактики.
- Рождение звезд и протопланетных систем – JWST сможет видеть сквозь массивные облака пыли, непрозрачные для обсерваторий видимого света, где рождаются звезды и планетные системы.
- Планетарные системы и происхождения жизни – JWST расскажет нам больше об атмосферах экзопланет и, возможно, даже найдет "строительные блоки" жизни в других частях Галактики. Но "Джеймс Уэбб" также будет активно исследовать родную нам Солнечную систему. Кто знает, возможно, именно эта космическая обсерватория откроет девятую планету.