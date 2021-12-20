Телескоп James Webb (James Webb Space Telescope, JWST) – долгострой NASA. Запуск новейшей обсерватории регулярно переносят, начиная с 2007 года. Огромная задержка привела к тому, что "Джеймс Уэбб" по затратам сравнялся с легендарным телескопом "Хаббл", хотя тот работает на благо науки с 1990 года. Проблемы добрались даже до имени обсерватории: активисты требовали переименовать телескоп, но NASA отклонило запрос.

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Фотография главного зеркала "Джеймса Уэбба" в высоком качестве / Фото NASA

Когда произойдет запуск

Еще 11 декабря James Webb был установлен на верхушку ракеты-носителя Ariane 5, которую использует Европейское космическое агентство. Этому предшествовал долгий путь до космодрома Куру, Французская Гвиана. Запуск был назначен на 22 декабря 2021 года, но 15 декабря его отменили из-за проблем со связью.

Что ж, к счастью на этот раз, вероятно, не придется ждать несколько лет на запуск, ведь его перенесли всего лишь на пару дней. Новая дата старта – 24 декабря 2021 года, за день до Рождества. Редакция Техно 24 выражает искренние надежды на то, чтобы пуск был удачным и "Джеймс Уэбб" отправился в свое долгое космическое путешествие.

Научные перспективы JWST