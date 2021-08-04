Xiaomi официально назвала дату выхода нового флагмана Mi MIX 4

В сети уже давно ходят слухи и сливы о новом смартфоне компании Xiaomi под названием Mi MIX 4. Недавно стало известно, что новый флагман готовят к анонсу в ближайшее время, и вот компания Xiaomi назвала дату выхода устройства.

Когда состоится премьера Xiaomi Mi MIX 4

Похоже китайский производитель смартфонов решил опередить своего главного конкурента, компанию Samsung, и показать свой флагман быстрее. Напомним, что корейцы запланировали презентацию новых флагманов Samsung на 11 августа.

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Премьера флагмана Xiaomi Mi MIX 4 должна состояться 10 августа – на день раньше мероприятия Samsung Galaxy Unpacked. Не исключено, что одновременно с MIX 4 производитель представит другие модели серии:

Mi CC 11;

линейку планшетов Mi Pad 5;

и ОС MIUI 13.

Что известно о флагмане Xiaomi Mi MIX 4

Считается, что модель Mi MIX 4 уже засветилась в базах китайских регуляторов 3C и TENAA под кодовым именем 2016118C.

Новинка получит быструю зарядку на 120 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 70 или 80 Вт.

Смартфон будет выпускаться в вариантах с 8/256 Гбайт и 12/256 Гбайт ОЗУ/ПЗУ соответственно;

Самый дорогой вариант может получить 12 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт ПЗУ.

Модель будет работать на флагманской мобильной платформе Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Plus;

Емкость аккумулятора составит 5000 мА/ч;

Основная камера получит 50-мегапиксельный модуль Samsung GN1s, ультраширокоугольный модуль на 48 Мп и 48-мегапиксельную камеру с телеобъективом.

Операционная система – Android 11 с оболочкой MIUI 12,5. По некоторым данным, не исключена поддержка технологий UWB и mmWave 5G.

Mi MIX 4 получил безрамочный дисплей благодаря скрытой под экраном фронтальной камере. При этом использование новой технологии каким-то образом заставило ограничить его разрешение до Full HD+. Ожидается, что характеристики дисплея будут все же лучше, чем у обычных панелей уровня 1080p.