Как сообщает 24 канал, эта миссия имеет целью доказать способность человечества защититься от астероидной угрозы в будущем. Именно такие миссии могут в дальнейшем смещать траектории небесных тел, представляющих опасность для Земли, если все пойдет по плану.

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Следует отметить, что ни Диморфос, ни его больший спутник Дидимос не представляют никакой опасности для Земли, но эксперимент призван проверить, может ли подобное столкновение иметь желаемый эффект.

Как пройдет столкновение

DART будет находиться на своем пути при окончательном сближении с астероидом. Космический аппарат имеет на борту автономную систему наведения, которая будет отвечать за направление DART в Диморфос, ширина которого составляет всего 163 метра. Это многое в человеческих масштабах, но с астрономической точки зрения это настолько мало и так далеко, что исследователи до сих пор не знают точно, как он выглядит, и, вероятно, не получат хорошего изображения астероида к моменту столкновения.

Благодаря камере DART люди смогут наблюдать за происходящим лишь немного отставая от реального времени.

То, что вы видите на земле – это то, что, вероятно, опаздывает примерно на 45 секунд, но все равно удивительно, потому что изображение поступает ежесекундно,

– сказала Елена Адамс, инженер систем миссии DART.

Когда произойдет столкновение DART с астероидом

Столкновение запланировано на 19:14 по восточному времени, в Киеве в этот момент будет 2:14 ночи. NASA начнет свою трансляцию в 18:00 по восточному времени в понедельник, 26 сентября, когда в Украине уже будет 1 час ночи вторника.

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Где смотреть за столкновением

Как только прямая трансляция NASA начнется – мы обновим эту публикацию с соответствующим видео, так что вы сможете просмотреть событие прямо здесь.

Вы также можете настроиться на прямую трансляцию по следующим ресурсам: