Историческое столкновение: зонд NASA DART успешно врезался в астероид Диморфос – смотрите видео

Диморфос – это кусок космической породы настолько далеко от Земли, что мы даже не знаем, как он выглядит. То есть до сих пор не знали. Теперь мы можем разглядеть мелкие камни на самой его поверхности. NASA осуществило успешную миссию, цель которой была столкнуть зонд DART с астероидом и им это удалось. Рассказываем. как это было.

Как сообщает 24 канал, столкновение произошло по плану в ночь на вторник в 2:14. Зонд DART на скорости более 22 000 км/ч столкнулся с астероидом. Это был один из самых сложных экспериментов в истории.

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Цель эксперимента

DART – это попытка НАСА проверить, может ли человечество изменить движение астероида в космосе. Это первая в мире "испытательная миссия планетарной обороны" – тестовый запуск, чтобы проверить, есть ли у нас то, что нужно для предотвращения серьезного столкновения астероида с Землей в будущем.

Ни Диморфос, ни его спутник Дидимос не представляют никакой угрозы для Земли. На самом деле, до сих пор люди не обнаружили ни одного астероида, который представлял бы непосредственную угрозу для нашей планеты. Выбранные астероиды просто хорошая практика стрельбы по мишеням.

Диморфос и Дидимос – это двойная астероидная система, причем Диморфос является "спутником" Дидимоса. Когда крошечный спутник вращается вокруг более крупного астероида, он проходит между большим астероидом и Землей. Это означает, что телескопы как на Земле, так и вне ее смогут наблюдать за системой и относительно быстро увидеть, как столкновение влияет на скорость и траекторию движения Диморфоса.



Астероиды Дидимос и Диморфос / Скриншот 24 канала трансляция NASA

Ожидается, что столкновение сменит скорость Диморфоса на долю процента, изменив время, необходимое для завершения его орбиты, на несколько минут. Это может казаться незначительным отклонением, но для ученых по планетарной обороне эти минуты монументальны.

Столкновение успешно произошло

Аппарат DART успешно столкнулся с астероидом и сейчас ученые собирают нужную информацию, чтобы понять, имело ли столкновение предсказуемое влияние на траекторию объекта. Уже совсем скоро мы сможем об этом узнать.

Видео столкновения от NASA:



Мгновение перед столкновением / Скриншот 24 канала трансляция NASA



Момент столкновения / Скриншот 24 канала трансляция NASA