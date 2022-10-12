Впервые в истории человечество изменило орбиту планетарного тела: миссия DART претерпела успех

Первый в мире тест по защите нашей планеты от астероидной угрозы прошел успешно. NASA удалось навеки сменить орбиту астероида Диморфус в результате столкновения с зондом DART. Это обосновывает, что способ действенный и его можно использовать на практике, если Земле будет угрожать настоящая угроза.

Как это было

Космический аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) 26 сентября врезался в небольшой астероид под названием Диморфус. Миссия преследовала цель испытать потенциальную методику планетарной обороны на случай, если большой космический камень когда-нибудь будет угрожать столкновением с Землей, хотя пока NASA и не знает о таких угрозах в ближайшем будущем.

Не пропустите Марсианскую жизнь могла уничтожить самое себя: результаты нового исследования

Целью DART было изменение орбиты Диморфуса вокруг большего астероида по меньшей мере на 73 секунды, хотя ученые надеялись, что эффект будет больше похож на 10 минут.

Уже первые расчеты показали, что DART существенно превзошел эти вехи, сократив почти 12-часовую орбиту Диморфуса на колоссальные 32 минуты. Об этом объявили представители NASA во время пресс-конференции в понедельник, 11 октября.

Давайте все вместе найдем минутку, чтобы это понять. Впервые в истории человечество сменило орбиту планетарного тела, планетарного объекта. Впервые в истории,

– сказала во время пресс-конференции Лори Глейз, руководитель отдела планетарных наук NASA.

Очень коротко о зонде DART

Космический аппарат DART, стоивший около 314 миллионов долларов и весивший около 360 килограммов, стартовал в ноябре 2021 года и был оснащен единственным инструментом – камерой под названием Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation (DRACO). Затем космический аппарат отправился к Диморфусу, ширина которого, по оценкам ученых, составляет около 160 метров и вращается вокруг большего астероида под названием Дидимос каждые 11 часов 55 минут.

Историческое столкновение

DART совершил свое драматическое прибытие в точку назначения 26 сентября. Он развил скорость до 23 760 км/ч и стал посылать на Землю по одному изображению ежесекундно, пока не врезался в Диморфус. Столкновение произошло на расстоянии 7 миллионов километров от Земли – это был первый успех миссии.



После столкновения Диморфус выглядел, как комета / Фото NASA

Объявленное сегодня 32-минутное изменение орбиты сопровождается окном неопределенности в две минуты с обеих сторон, которое ученые надеются еще больше сузить. Специалисты NASA ищут какие-либо потенциальные колебания на орбите, созданные столкновением.

Не упустите Ученые обнаружили странную пару звезд, в которой меньшая звезда поглощает большую

Наблюдения в рамках миссии будут продолжаться и в следующем году. В 2024 году Европейское космическое агентство также запустит следующий космический аппарат под названием Hera, который будет исследовать Дидимос и Диморфус гораздо более подробно, чем DART во время своего скоротечного визита.