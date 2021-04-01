Как сообщает источник, согласно самолет-носитель в районе выполнения миссии сначала запустит многотысячный рой дронов "Гремлин", управляемых оператором, а по ее завершении соберет их обратно.

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Как работать авианосец

Для сбора беспилотников на борт самолета планируют использовать специальную ленту, покрытую клейким веществом, к которой они будут по очереди прилипать. Такой способ посадки никому до сих пор не удалось осуществить на практике.

Летучие авианосцы кажутся чрезмерно сложными по сравнению с их морскими аналогами. Однако военные все чаще обращаются к этой идее в связи с появлением новых типов аникорабельних ракет, дальность действия которых все возрастает. В отдельных случаях она превышает дальность действия истребителей, которые перевозит на себе авианосец, что делает его в целом бесполезным.

По мнению руководителя программы "Гремлин" Скотта Вержбановского, рои сравнительно дешевых беспилотников способны посеять большой хаос.