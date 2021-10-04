В "Даркнете" выставили на продажу данные 1,5 миллиарда пользователей, – СМИ

4 октября 2021 , 21:54
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Privacy Affairs

В сети появилась информация, что в "Даркнете" продают личные данные около 1,5 миллиарда пользователей Фейсбука. В то же время официально эту информацию пока не подтвердили.

Если же информация подтвердится, это будет самая большая атака на сеть из всех известных.  Между тем о сбоях в работе сообщают пользователи телеграма.

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Глобальный сбой в фейсбуке и инстаграме

  • Масштабный сбой в работе мировых социальных сетей произошел вечером 4 октября.
  • Сначала пользователи сообщили, что перестали работать фейсбук и инстаграм.
  • Впоследствии на официальной странице Фейсбук опубликовали сообщение. В нем говорилось, что "мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму".
  • В то же время стабилизировать ситуацию в ближайшие часы не удалось.
  • Более того, перестали работать Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon.
  • В это время начали падать акции IT-компаний США.
  • По данным организации NetBlock, час проблем с сетями стоит миру 161 422 838 долларов.
  • Убытки от сбоя уже могут достигать почти 500 миллионов долларов.
Заметьте! На фоне сбоя глава фейсбука Марк Цукерберг уже потерял 6,6 миллиарда долларов.
Автор: Мар'яна Бекало