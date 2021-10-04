Если же информация подтвердится, это будет самая большая атака на сеть из всех известных. Между тем о сбоях в работе сообщают пользователи телеграма.

Заметьте Акции IT-компаний США падают: час простоя обходится экономике мира в 160 миллионов долларов

Глобальный сбой в фейсбуке и инстаграме

  • Масштабный сбой в работе мировых социальных сетей произошел вечером 4 октября.
  • Сначала пользователи сообщили, что перестали работать фейсбук и инстаграм.
  • Впоследствии на официальной странице Фейсбук опубликовали сообщение. В нем говорилось, что "мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму".
  • В то же время стабилизировать ситуацию в ближайшие часы не удалось.
  • Более того, перестали работать Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon.
  • В это время начали падать акции IT-компаний США.
  • По данным организации NetBlock, час проблем с сетями стоит миру 161 422 838 долларов.
  • Убытки от сбоя уже могут достигать почти 500 миллионов долларов.