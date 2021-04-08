Несмотря на все меры, принимаемые IT-компаниями, учетные данные пользователей социальных сервисов, как и раньше, попадают в открытый доступ, что создает широкое поле деятельности для мошенников. Чтобы доказать наличие архива LinkedIn, злоумышленник опубликовал пример с 2 миллионами записей.

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Что известно об утечке

Среди информации, которую опубликовали хакеры, полные имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, информация о работе и многое другое. Всю базу данных оценили в четырехзначную сумму, с платежом, предположительно, в биткоинах.

Пока неясно, продает ли злоумышленник актуальные профили или данные были получены в результате предыдущих утечек, от которых пострадали LinkedIn и другие компании.

Следует отметить, что в опубликованном злоумышленником образце нет таких конфиденциальных сведений, как данные кредитной карты или юридические документы. Однако даже опубликованной информации вполне достаточно для нанесения реального вреда. Комбинируя информацию, найденную в файлах с другими утечками данных, злоумышленники смогут создать дополнительные профили своих потенциальных жертв и организовать гораздо более убедительные фишинговые атаки или даже совершить кражу личных данных конкретных людей.

Напомним, несколько дней назад хакеры слили в сеть личные данные 533 миллионов пользователей фейсбука. Среди данных оказался и телефонный номер Марка Цукерберга.