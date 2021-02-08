Для сбора и накопления энергии ветра Дания за 34 миллиарда долларов создаст искусственный остров в Северном море. Строительные работы должны начаться в 2026 году.

Проект строительства в Северном море искусственного острова для накопления энергии, добытой морскими ветряными электростанциями, появился на сайте правительства Дании.

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Что планируют сделать

Искусственный остров площадью 120 тысяч квадратных метров создадут недалеко от полуострова Ютландия в 80 километрах от побережья. Правительство Дании готово стать крупнейшим владельцем объекта с выкупом 51 процента акций. Теперь слово за частными компаниями, которые не побоятся вложить деньги в проект с достаточно длительной окупаемостью.

Остров будет обслуживать сотни ветряных турбин вокруг него, а в перспективе – накапливать "зеленую" энергию и передавать ее потребителям в странах, граничащих с Северным морем. Энергия будет передаваться не только в виде электричества. На острове собираются создать установки по выработке "жидкого зеленого топлива", чтобы по трубопроводам перекачивать его на сушу для дальнейшего использования.

Аналогичный энергетический хаб хотят создать на острове Борнхольм в Балтийском море у южного побережья Швеции. Ранее Дания установила 2050 год как последний для добычи нефти и газа в Северном море, а пока она остается крупнейшим производителем нефти в ЕС.