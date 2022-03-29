Отмечается, что в результате хакерской атаки были уничтожены файлы на серверах, электронная переписка за полтора года, а также удалена система "Госуслуг".

Не пропустите VPN-сервис Proton предложил россиянам высылать деньги по почте

В настоящее время специалисты компании ведут поиск реестра воздушных судов и авиационного персонала. Расследованием случившегося, по словам источника, занимается Генпрокуратура и ФСБ.

О том, что в связи с инцидентом ведомству пришлось перейти на бумажный документооборот и почту России, стало известно из распоряжения, скриншот которого был опубликован в телеграмм-канале главы Росавиации.



Росавиация перешла на бумажный документооборот / Скриншот

Согласно документу, решение было принято "в связи с временным отсутствием доступа к сети Интернет и сбоем в системе электронного документооборота Росавиации".

Интересный факт! Российские "специалисты" считают, что атака могла пройти по схеме "человек посередине" (man in the middle), когда злоумышленники взламывают аккаунт одного из участников и общаются с партнерами от его имени.

Росавиация – объект критической информационной инфраструктуры, который должен соблюдать регламенты и создавать резервные копии. Однако, как это часто бывает в России, "что-то пошло не так...".