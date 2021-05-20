Смертоносная новинка получила название Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Одну батарею прототипов ракет Армия США планирует принять на вооружение в 2023 году. Она сможет поражать цели за тысячи километров. Скорость полета ракеты составит около 6 120 километров в час.

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Гиперзвуковое вооружение обеспечивает возможность дальности поражения на расстоянии более, чем 2 775 километров,

– сказал представитель американской армии.



Контейнер с гиперзвуковой ракетой комплекса LRHW / Фото The Drive

Только ли LRHW появится у Армии США

Long Range Hypersonic Weapon станет "главным хищником" целого семейства новых ракетных комплексов Long Range Precision Fires (LRPF).

LRHW – дальность действия "больше, чем 2 775 километров".

Вариант Mid-Range Capability – радиус действия "около 1 800 километров".

Precision Strike Missile – диапазон действия "более 500 километров".

На уровне дивизий Армия получит новую самоходную дальнобойную пушку с дальностью выстрела до 70 километров.

Также ракетные комплексы будут модернизированы, чтобы их мог использовать флот. Например, эсминцы или подводные лодки.