Сообщается, что в атмосфере экзопланеты TOI-674 b был обнаружен водяной пар. Эта планета принадлежит к классу "супер-Нептун", а открытие водяного пара на ней произошло благодаря коллаборации данных с нескольких космических телескопов: Hubble и TESS.

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Подробнее о TOI-674 b

Экзопланета подобна "нашему" Нептуну, что и предопределяет название класса.

Она расположена в 150 световых годах от Солнца, что по астрономическим меркам достаточно близко.

Масса TOI-674 b составляет около 23 масс Земли.

Расстояние, разделяющее экзопланету и звезду, совсем небольшое – всего лишь 3 миллиона 739 тысяч километров.

Один оборот вокруг звезды планета совершает всего лишь за 2 земных дня.

Радиус TOI-674 b составляет около 30 тысяч километров.

Благодаря комбинации размера планеты, близкого расположения к материнской звезде, близкого расположения к Солнцу ученым удалось разглядеть водяной пар. Для класса "супер-Нептунов" лишь четвертый раз получилось узнать детали об атмосферном составе, поэтому это открытие удивительно важно. В дальнейшем таких событий должно стать больше, ведь начнет работать телескоп "Джеймс Уэбб", который будет иметь значительно лучшее разрешение.