Дайвинг среди римских руин: затопленный город Байи

На просторах римской державы было много замечательных городов. Среди них выделялись города-курорты, где вельможи любили отдыхать, праздновать и налаживать связи. Байи – как раз такой город. Правда, сегодня полюбоваться красотой курорта римской эпохи можно только под водой.

Недалеко от печально известного вулкана Везувий расположены Флегрейские поля. Это спящий супервулкан на берегах Неаполитанского залива. Когда-то он уже извергался и мог стать одной из причин вымирания неандертальцев. Вследствие движений лавы близко к поверхности земля может подниматься или опускаться. Эти процессы, известные как брадисейми, стали причиной погружения под воду части побережья, где располагался курорт Байи.

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В городе, который оказался под водой, имели виллы императоры и вельможи Рима: Гай Марий, Гней Помпей Великий, Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август, Нерон, Калигула и другие выдающиеся люди своего времени.

Вероятно, затопление произошло в III-IV веках нашей эры. Тогда часть побережья постепенно погрузилась под воду.

Участок древнего города, который оказался под водой имеет площадь около 177 гектаров. Дома, статуи и фрески практически идеально сохранились до наших дней. Большинство города засыпало илом, но это и хорошо, считают ученые. Это не дало корыстным людям сильно разграбить город и уберегло его от воздействия воды.

Туристы должны находиться под водой только вместе с официальным гидом, который следит за сохранением памятников истории и показывает самые интересные обнаруженные места. Гид может отдернуть ил и камни с фрески, чтобы ее увидели, но потом снова засыпает все грунтом.

Постепенно археологи докапываются до новых находок, которые позволяют лучше изучить жизнь и быт жителей древней страны.