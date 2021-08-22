Недалеко от печально известного вулкана Везувий расположены Флегрейские поля. Это спящий супервулкан на берегах Неаполитанского залива. Когда-то он уже извергался и мог стать одной из причин вымирания неандертальцев. Вследствие движений лавы близко к поверхности земля может подниматься или опускаться. Эти процессы, известные как брадисейми, стали причиной погружения под воду части побережья, где располагался курорт Байи.

Интересно Выбираем игровой ноутбук: важные советы геймерам, которые ценят портативность

Подводный туризм среди римских руин: смотреть видео онлайн

Дайвинг среди руин Римского государства

В городе, который оказался под водой, имели виллы императоры и вельможи Рима: Гай Марий, Гней Помпей Великий, Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август, Нерон, Калигула и другие выдающиеся люди своего времени.

Вероятно, затопление произошло в III-IV веках нашей эры. Тогда часть побережья постепенно погрузилась под воду.

Участок древнего города, который оказался под водой имеет площадь около 177 гектаров. Дома, статуи и фрески практически идеально сохранились до наших дней. Большинство города засыпало илом, но это и хорошо, считают ученые. Это не дало корыстным людям сильно разграбить город и уберегло его от воздействия воды.

Туристы должны находиться под водой только вместе с официальным гидом, который следит за сохранением памятников истории и показывает самые интересные обнаруженные места. Гид может отдернуть ил и камни с фрески, чтобы ее увидели, но потом снова засыпает все грунтом.

Постепенно археологи докапываются до новых находок, которые позволяют лучше изучить жизнь и быт жителей древней страны.

Нужен ноутбук для офиса, потому что ваш уже не справляется с задачами и вообще морально устарел? Долго искать вам не придется. Ноутбуки ASUS зарекомендовали себя как самые надежные компьютеры для работы. Больше деталей по ссылке.