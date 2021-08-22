Недалеко от печально известного вулкана Везувий расположены Флегрейские поля. Это спящий супервулкан на берегах Неаполитанского залива. Когда-то он уже извергался и мог стать одной из причин вымирания неандертальцев. Вследствие движений лавы близко к поверхности земля может подниматься или опускаться. Эти процессы, известные как брадисейми, стали причиной погружения под воду части побережья, где располагался курорт Байи.
Интересно Выбираем игровой ноутбук: важные советы геймерам, которые ценят портативность
Подводный туризм среди римских руин: смотреть видео онлайн
Дайвинг среди руин Римского государства
В городе, который оказался под водой, имели виллы императоры и вельможи Рима: Гай Марий, Гней Помпей Великий, Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август, Нерон, Калигула и другие выдающиеся люди своего времени.
Вероятно, затопление произошло в III-IV веках нашей эры. Тогда часть побережья постепенно погрузилась под воду.
Участок древнего города, который оказался под водой имеет площадь около 177 гектаров. Дома, статуи и фрески практически идеально сохранились до наших дней. Большинство города засыпало илом, но это и хорошо, считают ученые. Это не дало корыстным людям сильно разграбить город и уберегло его от воздействия воды.
Туристы должны находиться под водой только вместе с официальным гидом, который следит за сохранением памятников истории и показывает самые интересные обнаруженные места. Гид может отдернуть ил и камни с фрески, чтобы ее увидели, но потом снова засыпает все грунтом.
Постепенно археологи докапываются до новых находок, которые позволяют лучше изучить жизнь и быт жителей древней страны.