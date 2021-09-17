Cyrcle phone 2.0: необычный круглый смартфон за сутки собрал деньги на Kickstarter

Сегодня большинство смартфонов похожи друг на друга. Посоревноваться в креативе по-настоящему производители могут только в дизайне задней панели, в частности блока камер. Однако компания dTOOR решила поэкспериментировать с формой не отдельной части устройства, а всего его корпуса.

Американский стартап решил сделать свой смартфон круглым. Пользователям настолько понравилась идея, что средства, необходимые на ее воплощение, собрали всего за сутки. Более того, сумма уже на 27 процентов больше, чем нужно.

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Что известно о смартфоне

Производитель заявляет, что смартфон идеально ложится в ладонь. Его IPS-экран имеет диаметр 3,45 дюйма и разрешение 800х800 пикселей.

Работает гаджет на чипе Qualcomm Snapdragon. Конкретная его модель неизвестна.

В арсенале 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной.

Обе камеры – основная и фронтальная – на 13 мегапикселей.

Батарея неожиданно съемная, чего сегодня уже не встретишь в смартфонах. Емкость аккумулятора – 2000 mAh.

Работает смартфон на Android 10 и не поддерживает 5G – только 4G (LTE).

Можно поставить две SIM-карты.

Интересной особенностью гаджета является наличие сразу двух разъемов для наушников, чтобы пользователь мог делиться музыкой с друзьями.

Корпус изготавливают из биопластика на основе кукурузы, который разлагается.

Cyrcle phone 2.0 / Фото dTOOR

Чтобы операционная система и приложения работали как положено и хорошо выглядели на круглом экране, разработчикам пришлось несколько модифицировать Android. Они добавили возможность свободно изменять размер окон приложений и перемещать их по экрану в удобную позицию.

Чтобы получить такой смартфон, необходимо пожертвовать 700 долларов. Сумма немаленькая, учитывая столь устаревшие характеристики. За эти же деньги сегодня можно купить OnePlus 9 с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами флешпамяти на борту, а также камерой на 50 мегапикселей от компании Hasselblad. Или Samsung Galaxy S20 FE с 6/128 гигабайтами и фронтальной камерой на 32 мегапикселя. Не говоря уже о Xiaomi Redmi Note 10 Pro, который при цене в 310 долларов имеет камеру на 108 мегапикселей.