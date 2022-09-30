Еще весной 2020 года Маск намекал на водоплавающие способности пикапа, но тогда отмечал, что плавать он сможет недолго. Хотя миллиардер часто шутит в твиттере, уже второе упоминание о таких характеристиках Tesla Cybertruck свидетельствует, что в этот раз он говорит серьезно.

Интересно Илон Маск рассказал, когда начнется выпуск электрического пикапа Tesla Cybertruck

Что известно

Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы ненадолго служить лодкой, поэтому он сможет пересекать не слишком бурные реки, озера и даже моря.

– написал Илон Маск 29 сентября.

Каких-либо деталей об этом нет. Сколько именно пройдет до момента, когда электрокар начнет тонуть, глава компании не уточнил. Так же неясно, за счет чего массивный корпус будет держаться на поверхности.

Напомним, в 2020 году компания отчитывалась о более чем 500 000 полученных заказах. Сколько их теперь, спустя два года, неизвестно, однако в конце 2021 года заказов было сделано на 80 миллиардов долларов. Недавно Tesla объявила, что вынуждена поднять цену на Cybertruck не только из-за изменения ее характеристик, но и из-за удорожания комплектующих.

Илон Маск обещает выпустить Cybertruck в 2023 году.