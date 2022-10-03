Мэтт Браун, ранее работавший в Tesla, сегодня имеет достаточно значительный авторитет в автомобильном интернет-пространстве, где известен под именем "Супербыстрый Мэтт". Он успел поработать в Apple и NASCAR, а также время от времени писал для Jalopnik и управлял каналом на YouTube.

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Что говорит Мэтт Браун

Поработав в компании Tesla, могу с определенной уверенностью сказать, что инженеры-конструкторы здесь впервые слышат об этом требовании,

– написал он в твиттере.

Когда его спросили, сможет ли пикап пересечь озеро, Браун ответил достаточно прямо: "Возможно, но это почти наверняка увеличит стоимость и ограничит использование в других областях". Учитывая ограниченную практичность потребительских автомобилей-амфибий в прошлом, это звучит вполне логично.

До сих пор неясно, была ли это шутка Илона Маска или Cybertruck действительно сможет плавать. Стоит отметить, что недавно Маск заявлял, что Tesla увеличивает стоимость Cybertruck, поскольку с момента, когда пикап был представлен впервые, изменилась комплектация и себестоимость.