Судя по статистике одновременного онлайна в Steam, игроки забросили Cyberpunk 2077. Спустя всего лишь два месяца после релиза, детище CD Projekt RED пользуется меньшей популярностью, чем другой проект студии — "Ведьмак 3", вышедший почти 6 лет назад.

На запуске 12 декабря Cyberpunk 2077 отметилась невероятным онлайном в Steam, достигнув рекордного показателя более миллиона пользователей. "Ведьмак 3" на старте продаж не показал таких результатов, однако сейчас ситуация совсем другая.

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Онлайн падает

На момент написания новости, в Cyberpunk 2077, которая занимает 34 место в рейтинге, играют 27 063 человека, при максимальном онлайне за день в 29 021 пользователь.

В игры Ведьмака 27 место в рейтинге и несколько лучшие показатели: 33 849 и 34 661 игрок соответственно.

Таким образом, сравнивая количество пользователей в первый день, видим, что Cyberpunk 2077 потерял более 97 процентов аудитории в Steam.

Очевидно, CD Projekt RED очень поторопилась, выпуская сырой продукт. Из-за этого на игровую студию уже несколько раз подали в суд. Произошло это еще в январе 2021 года, когда адвокатская фирма Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz заявила, что подает коллективный иск на CD Projekt за Cyberpunk 2077, которая оказалась не готовой к запуску. Истцами выступили владельцы акций компании, которые приобрели их в период с 16 января по 17 декабря 2020 года включительно. Это стало четвертым иском против разработчика.