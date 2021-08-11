CyberDog существенно отличается от Spot, хотя внешне несколько напоминает его. Сферы применения у него тоже другие – носить на спине тяжелые грузы он не будет. Умеет ли он так же успешно преодолевать препятствия, как Spot, тоже не известно, однако и цена CyberDog существенно ниже.
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Технические особенности CyberDog от Xiaomi
В основе CyberDog используется платформа NVIDIA Jetson Xavier, работающая с алгоритмами искусственного интеллекта. В ее составе применяются:
- 384 ядра CUDA;
- 48 тензорных ядра;
- 6 ядер Carmel на архитектуре ARM;
- а также два двигателя, ускоряющие обработку задач, связанных с машинным обучением;
- машина оснащена твердотельным накопителем объемом 128 Гбайт.
Информацию об окружающей обстановке CyberDog собирает с помощью 11 высокоточных сенсоров, которые обеспечивают машине обратную связь при ее передвижении.
Робот также оснащен рядом сенсоров:
- датчики касания;
- камеры;
- ультразвуковые сенсоры;
- модули GPS, позволяющие CyberDog исследовать и взаимодействовать со своим окружением.
Краткие технические характеристики CyberDog / Фото Xiaomi
Как работает и что умеет CyberDog
Робот-собака CyberDog полагается на технологии изображения Xiaomi, которые компания применяет в своих смартфонах. Робопес оборудован:
- интерактивными ИИ-камерами;
- бинокулярными сверхширокоугольными камерами;
- а также датчиком глубины Intel RealSense D450 и может обучаться с помощью алгоритмов компьютерного зрения.
Все эти сенсоры наблюдения используются для работы автономного отслеживания объектов и перемещения.
Робот способен:
- следить за окружающей обстановкой в режиме реального времени;
- создавать карту движения;
- определять точку назначения;
- преодолевать препятствия;
- и выполнять базовые задачи.
CyberDog поддерживает голосовое управление, реализуемое с помощью цифрового ассистента. Для этого робот оборудован шестью микрофонами. Активировать робота-собаку можно с помощью голоса, пульта дистанционного управления или с помощью мобильного приложения. CyberDog способен выполнять множество различных базовых задач.
Во время презентации, например, CyberDog выполнил несколько привычных команд.
Презентация и демо CyberDog: смотрите видеодатчики прикосновения;
Несколько интересных фактов о разработке и возможностях CyberDog
- Xiaomi отмечает, что сама разработала для CyberDog сервоприводы с максимальной скоростью вращения 220 об/мин и показателем тяги 32 Нм.
- Машина способна двигаться со скоростью до 3,2 метра в секунду (около 11,5 км/ч) и переносить грузы весом до 3 килограммов.
- Компания также оснастила робота тремя разъемами USB Type-C и одним HDMI, что позволит разработчикам и энтузиастам модернизировать CyberDog по своему усмотрению, добавив к нему, например, подсветку, панорамную камеру, камеру движения, датчик LiDAR или что-то другое.
Сколько будет стоить CyberDog
Цена уже известна. Производитель собирается выпустить лишь 1000 роботов CyberDog (дальнейшая судьба гаджета будет зависеть от спроса). Компания оценила свою разработку в 10 000 юаней (около 1500 долларов).