CyberDog существенно отличается от Spot, хотя внешне несколько напоминает его. Сферы применения у него тоже другие – носить на спине тяжелые грузы он не будет. Умеет ли он так же успешно преодолевать препятствия, как Spot, тоже не известно, однако и цена CyberDog существенно ниже.

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Технические особенности CyberDog от Xiaomi

В основе CyberDog используется платформа NVIDIA Jetson Xavier, работающая с алгоритмами искусственного интеллекта. В ее составе применяются:

384 ядра CUDA;

48 тензорных ядра;

6 ядер Carmel на архитектуре ARM;

а также два двигателя, ускоряющие обработку задач, связанных с машинным обучением;

машина оснащена твердотельным накопителем объемом 128 Гбайт.

Информацию об окружающей обстановке CyberDog собирает с помощью 11 высокоточных сенсоров, которые обеспечивают машине обратную связь при ее передвижении.

Робот также оснащен рядом сенсоров:

датчики касания;

камеры;

ультразвуковые сенсоры;

модули GPS, позволяющие CyberDog исследовать и взаимодействовать со своим окружением.



Краткие технические характеристики CyberDog / Фото Xiaomi

Как работает и что умеет CyberDog

Робот-собака CyberDog полагается на технологии изображения Xiaomi, которые компания применяет в своих смартфонах. Робопес оборудован:

интерактивными ИИ-камерами;

бинокулярными сверхширокоугольными камерами;

а также датчиком глубины Intel RealSense D450 и может обучаться с помощью алгоритмов компьютерного зрения.

Все эти сенсоры наблюдения используются для работы автономного отслеживания объектов и перемещения.

Робот способен:

следить за окружающей обстановкой в режиме реального времени;

создавать карту движения;

определять точку назначения;

преодолевать препятствия;

и выполнять базовые задачи.

CyberDog поддерживает голосовое управление, реализуемое с помощью цифрового ассистента. Для этого робот оборудован шестью микрофонами. Активировать робота-собаку можно с помощью голоса, пульта дистанционного управления или с помощью мобильного приложения. CyberDog способен выполнять множество различных базовых задач.

Во время презентации, например, CyberDog выполнил несколько привычных команд.

Презентация и демо CyberDog: смотрите видеодатчики прикосновения;

Несколько интересных фактов о разработке и возможностях CyberDog

Xiaomi отмечает, что сама разработала для CyberDog сервоприводы с максимальной скоростью вращения 220 об/мин и показателем тяги 32 Нм.

Машина способна двигаться со скоростью до 3,2 метра в секунду (около 11,5 км/ч) и переносить грузы весом до 3 килограммов.

Компания также оснастила робота тремя разъемами USB Type-C и одним HDMI, что позволит разработчикам и энтузиастам модернизировать CyberDog по своему усмотрению, добавив к нему, например, подсветку, панорамную камеру, камеру движения, датчик LiDAR или что-то другое.

Сколько будет стоить CyberDog

Цена уже известна. Производитель собирается выпустить лишь 1000 роботов CyberDog (дальнейшая судьба гаджета будет зависеть от спроса). Компания оценила свою разработку в 10 000 юаней (около 1500 долларов).

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