Curiosity узнал, что могло стереть следы жизни с поверхности Марса: новое открытие
Источник:Live Science
Поиски следов жизни на Красной планете продолжаются. На этот раз марсоход Curiosity обнаружил, что доказательства его существования на Марсе, возможно, были стерты.
Новое исследование уже опубликовали в научном журнале Science. В нем ученые отмечают, что это открытие не уменьшает вероятности того, что однажды они все же найдут жизнь на Марсе.
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Что известно
- Марсоход Curiosity исследовал осадочные породы богатые глиной в кратере Гейла. Это бывшее озеро, образовавшееся после удара астероида примерно 3,6 миллиарда лет назад.
- Глина – хорошее свидетельство наличия жизни: она обычно образуется, когда каменистые минералы выветриваются и гниют после контакта с водой — ключевым ингредиентом для возникновения и поддержания жизни. Кроме того, это отличный материал для сохранения окаменелостей микробов.
- Когда Curiosity взял два образца древнего аргиллита, осадочной породы, содержащей глину, из двух участков высохшего дна озера в 400 метрах друг от друга, исследователи обнаружили, что один участок содержал только половину ожидаемого количества глинистых минералов. Вместо них на этом участке было найдено большое количество оксидов железа.
- Команда считает, что причина этого геологического исчезновения в сверхсоленой воде, которая просочилась в богатые минералами глинистые слои и дестабилизировала их, смывая их и стирая как геологические, так и, возможно, биологические следы.
Мы думали, что с тех пор как эти слои глинистых минералов сформировались на дне озера в кратере Гейла, они так и сохранялись в течение миллиардов лет. Но оказалось, что сверхсоленые воды разрушили эти глинистые минералы в некоторых местах, стерев следы, которые мы надеялись обнаружить,
– рассказали исследователи.
Однако процесс химического превращения отложений – диагенез – мог создать новую жизнь под поверхностью Марса, даже стерев возможные свидетельства существования старой на его поверхности. Дело в том, что химические условия, вызванные притоком соленой воды, способствуют развитию жизни, пояснили авторы исследования.