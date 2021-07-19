Новое исследование уже опубликовали в научном журнале Science. В нем ученые отмечают, что это открытие не уменьшает вероятности того, что однажды они все же найдут жизнь на Марсе.

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Что известно

Марсоход Curiosity исследовал осадочные породы богатые глиной в кратере Гейла. Это бывшее озеро, образовавшееся после удара астероида примерно 3,6 миллиарда лет назад.

Глина – хорошее свидетельство наличия жизни: она обычно образуется, когда каменистые минералы выветриваются и гниют после контакта с водой — ключевым ингредиентом для возникновения и поддержания жизни. Кроме того, это отличный материал для сохранения окаменелостей микробов.

Когда Curiosity взял два образца древнего аргиллита, осадочной породы, содержащей глину, из двух участков высохшего дна озера в 400 метрах друг от друга, исследователи обнаружили, что один участок содержал только половину ожидаемого количества глинистых минералов. Вместо них на этом участке было найдено большое количество оксидов железа.

Команда считает, что причина этого геологического исчезновения в сверхсоленой воде, которая просочилась в богатые минералами глинистые слои и дестабилизировала их, смывая их и стирая как геологические, так и, возможно, биологические следы.

Мы думали, что с тех пор как эти слои глинистых минералов сформировались на дне озера в кратере Гейла, они так и сохранялись в течение миллиардов лет. Но оказалось, что сверхсоленые воды разрушили эти глинистые минералы в некоторых местах, стерев следы, которые мы надеялись обнаружить,

– рассказали исследователи.

Однако процесс химического превращения отложений – диагенез – мог создать новую жизнь под поверхностью Марса, даже стерев возможные свидетельства существования старой на его поверхности. Дело в том, что химические условия, вызванные притоком соленой воды, способствуют развитию жизни, пояснили авторы исследования.