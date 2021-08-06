Что Curiosity делает на Марсе

С момента начала исследований Curiosity помогал ученым понять, как выглядел Марс в далеком прошлом и как планета менялась с течением времени. Например, наблюдения ровера показали, что в древние времена в кратере Гейла шириной больше 150 километров существовала система озер и ручьев, которая могла поддерживать жизнь, подобная земной, в течение миллионов лет.

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В сентябре 2014 году Curiosity достиг подножия горы Шарп, которая расположена в кратере Гейла и достигает в высоту 5,5 километра.

Важные открытия Curiosity

На горе ровер начал восхождение по широкому наклонному массиву, одновременно исследуя горные породы вблизи. Эта работа помогла узнать, что марсианский климат изменился с относительно теплого и влажного до сухого и ледяного.

Ученые рассчитывают, что марсоход позволит пролить свет на причины таких изменений климата планеты.

За годы исследований марсоход сделал немало интересных открытий:

Ему удалось обнаружить на Красной планете органические химические вещества, в том числе содержащие углерод.

Еще ровер фиксировал наличие метана, который на Земле в основном производится живыми существами. Однако метан может образовываться в ходе абиотических процессов, поэтому источник газа в кратере Гейла остается неизвестным.

За девять лет Curiosity преодолел 25,98 км и ученые, работающие с ним, считают, что ровер до сих пор находится в хорошем состоянии. Это означает, что, несмотря на преклонный возраст, Curiosity продолжит оставаться полезным инструментом, который помогает узнать больше о прошлом Марса.

Где Curiosity сейчас и чем он занимается

Ровер сейчас приближается к участку горы, которая богата на сульфатоносні породы. Их наличие свидетельствует об относительно сухой среде. Исследуемые Curiosity материалы в начале подъема, как правило, содержали глину, которая образуется при наличии воды.