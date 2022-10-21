Марсоход Curiosity достиг области, которую раньше могло покрывать море

Марсоход Curiosity наконец-то достиг так называемой "сульфатоносной толщи" – района горы Шарпа, богатого на соленые минералы. Они могли остаться после высыхания воды миллиарды лет назад. NASA намерено проверить эту теорию.

Пройдя через узкий, засыпанный песком проход, марсоход Curiosity недавно прибыл в назначенное место. Если гипотеза о наличии в этом месте воды в далеком прошлом верна, то под колесами аппарата могут быть подсказки, как и почему климат Красной планеты изменился.

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Детали миссии

Минералы, о которых идет речь, были обнаружены космическим аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter за несколько лет до приземления в 2012 году Curiosity, поэтому ученые весьма долго ждали, чтобы увидеть эту местность вблизи.

Вскоре после прибытия марсоход обнаружил множество разнообразных типов горных пород и признаков давно исчезнувшей воды, среди которых конкреции с текстурой попкорна и соленые минералы, содержащие, например, сульфат магния, сульфат кальция (включая гипс) и хлорид натрия (поваренная соль) .

. Путешествие в регион, богатый сульфатами, проходило через сложную местность, в том числе через песчаный перевал Параитепуй, извивающийся между высокими холмами. Марсоходу понадобилось больше месяца, чтобы добраться до места назначения.

Острые камни могли повредить колеса марсохода, он рисковал застрять в песке. Кроме того, обзор неба, который необходим для ориентации Curiosity, блокировали холмы. Однако, преодолев эти риски, исследователи наконец-то увидели желанные пейзажи.



В центре этого фото можно увидеть перевал Параитепуй / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Каждое утро мы получали новые изображения и были просто в восторге. Песчаные гряды были великолепны. Вы видите на них идеальные следы маленького вездехода. И скалы были красивые – мы подошли очень близко к стенам,

– рассказывает Елена Амадор-Френч из Лаборатории реактивного движения, координатор научных операций Curiosity.

Не обошлось без новых проблем. Марсоходу сложно найти место, где все шесть колес Curiosity смогли бы стойко стоять на поверхности. Если марсоход нестабильный, инженеры не будут рисковать брать пробы.



Отверстия после сбора образцов / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS