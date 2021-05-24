Curiosity обнаружил признаки того, что когда-то на Марсе могла существовать жизнь

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о том, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты соединения, которые могут быть частицами органических солей. Хотя находка не является доказательством того, что органическая жизнь когда-то существовало на планете, она показывает, что на поверхности Марса, вероятно, протекали соответст

О чем свидетельствует открытие Curiosity

Наличие органических солей на поверхности Марса может косвенно указывать не только на существующую в далеком прошлом жизнь. Дело в том, что знание состава атмосферы и почвы играет важнейшее значение для будущей колонизации планеты человеком.

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Присутствие или отсутствие определенных минералов сигнализирует, какие растения могут лучше прижиться в марсианских условиях. Однако охарактеризовать компоненты, входящие в состав почвы не так просто. В NASA считают, что миллионы лет воздействия солнечной радиации привели к тому, что любой органический материал, который существовал в прошлом разложился на органические соли.

Исследование марсианской почвы

В ходе исследования ученые проанализировали спектрографическую сигнатуру различных соединений, используя для этого инструменты, аналогичные тем, что имеется в распоряжении Curiosity. Полученные таким образом данные они сравнили с информацией, поступающей от марсохода. Добавление в образцы ученых перхлоратов (солей содержащих хлор и кислород) которые, как считается распространены на Марсе, приблизило результаты к данным марсохода.

Ученые считают, что полученные в ходе исследования данные могут указывать на присутствие в марсианской почве органических солей, включая:

ацетат кальция;

ацетат магния;

и оксалат магния.

Количество содержащих веществ меняется в зависимости от места забора пробы.

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Почему ученые сомневаются

Стоит отметить, что впервые об обнаружении на Марсе органических молекул NASA заявило еще в 2018 году. Обнаруженные недавно соединения пока классифицируются учеными как предположительно органические соли, поскольку найденные Curiosity химические вещества могли образоваться и другим способом.