Curiosity нашел в кратере Гейла на Марсе необычную арку: фото

Марсоход Curiosity продолжает исследования Красной Планеты. На этот раз он наткнулся на странную структуру в форме арки. Ученые удивлены, ведь по их данным, она не должна существовать.

Сейчас Curiosity находится в кратере Гейла и продолжает делать открытие одно за другим. Новая находка крайне необычная. Подобных ей еще не было.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно

Что нашел Curiosity

Найденная арка высотой лишь чуть больше 16 сантиметров. Удивляет она тем, что находится в очень ветреном месте, где происходит постоянное движение пыли и заметны следы длительной эрозии, но сама структура до сих пор сохраняется.



Найденная Curiosity арка на Марсе / Фото НАСА / JPL-Caltech / LANL / Kevin M. Gill

Ученые уже выдвинули ряд теорий. Одна из них предполагает, что арка состоит из неизвестного ранее минерала, устойчивого к эрозии. Но и это вызывает вопрос: откуда она взялась на пустынных просторах кратера?

В настоящее время Curiosity движется к подножию горы Шарпа и не исключено, что по пути он совершит новые неожиданные открытия.