Компания Google работает над подготовкой альтернативы новой функции защиты от отслеживания Apple. В настоящее время инженеры ищут способ, как сделать сбор данных и отслеживание между приложениями в операционной системе Android менее жестким, чем это реализовано в Apple.

Источник: Bloomberg

Соответствующая функция Apple App Tracking Transparency требует, чтобы программы при запуске получали явное согласие пользователя на сбор данных, прежде чем будут отслеживать их действия на веб-сайтах и в приложениях.

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Для чего Google функция защиты от отслеживания

Google пытается сбалансировать растущие требования потребителей, заботящихся о конфиденциальности, с финансовыми потребностями разработчиков и рекламодателей. Компания спрашивает мнение этих заинтересованных сторон по защите от отслеживания подобно новому стандарту конфиденциальности для просмотра веб-страниц, который получил название Privacy Sandbox.

Имея годовой объем продаж цифровой рекламы более 100 миллиардов долларов, Google заинтересована в том, чтобы помогать партнерам продолжать получать доход за счет таргетированной рекламы для пользователей устройств Android и измерения эффективности этих маркетинговых инициатив.

Мы всегда ищем способы работать с разработчиками, чтобы поднять планку конфиденциальности, создавая при этом здоровую экосистему приложений с поддержкой рекламы,

– отметил в заявлении представитель Google.

Как функция Google будет отличаться от аналогичной функции Apple

В отличие от новой функции App Tracking Transparency от Apple, решение Google, вероятно, будет менее строгим и не потребует запроса на активацию отслеживания данных, как у Apple. Изучение альтернативы функции Apple все еще находится на начальной стадии, и Google все еще не решила, когда и как будет вносить изменения.