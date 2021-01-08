Страницы Дональда Трампа в фейсбуке и инстаграмие заблокированы как минимум до 20 января – дня, когда истечет президентский срок республиканца. Причиной блокировки учетных записей стали трагические события 6 января в Вашингтоне.

Цукерберг запретил Трампу публиковать посты

Учетные записи действующего президента США Дональда Трампа в фейсбуке и инстаграме заблокированы. Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг сообщил, что блокирование продлится минимум 2 недели.

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Именно столько времени осталось Трампу находиться во главе Белого дома – 20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена, который выиграл президентские выборы в США 2020 года.

Мы считаем, что риски позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом сейчас слишком высоки. Поэтому блок на его учетных записях в Facebook и Instagram мы продолжаем – без сомнений, и по крайней мере на следующие 2 недели, до завершения мирного перехода власти (от Трампа к Байдену – 24 канал),

– написал Цукерберг.

Он также дал расширенное объяснение блокировки аккаунтов Трампа: все из-за "шокирующих событий" 6 января, когда сторонники республиканца штурмом взяли здание Конгресса. По мнению руководителя Facebook, то, что случилось:

"Наглядно демонстрирует, что президент Трамп намерен использовать оставшееся ему на посту время, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному его преемником Джо Байдену".

Напомним, после штурма Капитолия Instagram и Facebook заблокировали Трампа на сутки. А Twitter заморозил страницу президента США на 12 часов, причем с намерением продолжить блок, если Трамп не удалит провокационные твиты.

Коротко о беспорядках в Вашингтоне

6 января Конгресс собрался, чтобы посчитать официально голоса выборщиков и утвердить победу Байдена на выборах президента США. Однако сторонники Трампа по его же призыву попытались этому помешать.

Люди прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, произошла стрельба, погибла женщина. И только после этого Трамп призвал своих сторонников разойтись.

В итоге правоохранители взяли ситуацию под контроль, а Конгресс собрался снова и успешно завершил заседание (хотя несколько республиканцев пытались его затянуть на как можно более длительное время).