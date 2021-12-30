После переименования компании и изменения ее курса на создание метавселенной было бы странно знать, что руководство не пользуется своими же технологиями. Судя по всему, основатель корпорации решил показать всем личный пример, чтобы привлечь как можно большую аудиторию.

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Цукерберг в метаверсе

Об этом интересном факте стало известно из статьи Wall Street Journal. Вчера, 29 декабря, издание написало о реакции Meta на публикацию внутренних документов компании.

Напомним, осенью бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген начала сливать внутренние документы компании в прессу, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри нее. Речь о влиянии алгоритмов на пользователей, в частности подростков. Госпожа Хауген утверждает, что соцсети Facebook и Instagram разжигают ненависть между пользователями, влияющую на психическое здоровье. А причиной всему является, по ее мнению, желание заработать больше денег.

В расследовании источника рассказывается, что сразу несколько информаторов утверждают, будто генеральный директор Марк Цукерберг начал проводить встречи только в виртуальной реальности.

Вместо руководителей он общается с их аватарами.

Кроме того, он активно призывает других сотрудников делать то же самое.

Цукерберг таким образом полностью нацелен на "построение метаверсы, захватывающего цифрового мира, который он описал как следующую фазу интернета". По данным издания имеется в виду, что "Facebook должен смотреть в будущее и не увязнуть в грязном прошлом".

Кстати, не все верят в технологию метаверса так, как Цукерберг. Илон Маск раскритиковал этот замысел, поскольку не видит в нем перспектив в современном его виде. По мнению миллиардера, сейчас это всего лишь модное слово.