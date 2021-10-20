По данным СМИ, Цукерберг намерен сосредоточиться на создании "метавселенной". В основе идеи – виртуальное пространство, которое будет воспроизводить реальный мир, а пользователи смогут физически чувствовать друг друга.
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Об изменении названия компании могут сообщить раньше – 25 октября. Тогда Facebook опубликует финансовый отчет за 3 квартала 2021 года.
Почему Цукерберг хочет это сделать
Цель Цукерберга – показать, что Facebook – это лишь один из продуктов. В то же время имя соцсети пока менять не планируют.
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Что известно о "метавселенной" от Facebook
- Этот проект Цукерберг считает ключевым для Facebook.
- Концепция Metaverse предусматривает разработку цифровых миров. В них одновременно могут находиться несколько человек.
- По словам Цукерберга, "определяющим качеством метавселенной будет присутствие – ощущение того, что я действительно нахожусь там с людьми".
- В компании ожидают, что метавселенная объединит все социальные сети и сервисы, подконтрольные компании.