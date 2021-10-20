По данным СМИ, Цукерберг намерен сосредоточиться на создании "метавселенной". В основе идеи – виртуальное пространство, которое будет воспроизводить реальный мир, а пользователи смогут физически чувствовать друг друга.

Заметьте Facebook разрабатывает искусственный интеллект, который будет следить за каждым шагом человека

Об изменении названия компании могут сообщить раньше – 25 октября. Тогда Facebook опубликует финансовый отчет за 3 квартала 2021 года.

Почему Цукерберг хочет это сделать

Цель Цукерберга – показать, что Facebook – это лишь один из продуктов. В то же время имя соцсети пока менять не планируют.

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