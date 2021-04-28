Уже сейчас пользователи Instagram имеют возможность заработка на публикации партнерского контента. Согласно имеющимся данным, в скором времени на платформе появятся инструменты, с помощью которых брендам будет проще искать соответствующих авторов контента.

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Мы должны быть в состоянии помочь брендам найти авторов, соответствующих работе, которую они пытаются выполнять. Социальная сеть должна играть более активную роль, помогая брендам искать новых авторов,

– заявил глава Instagram Адам Моссера.

Когда новые функции появятся в Instagram

Новые функции будут появляться по мере того, как Facebook будет приспосабливаться к недавним изменениям в экосистеме iOS. Новая политика конфиденциальности Apple усложняет сбор данных владельцев iPhone и iPad, необходимых для демонстрации персонализированной рекламы. Из-за этого Facebook приходится создавать новые инструменты, которые должны стать эффективным средством заработка на рекламе, в том числе персонализированной.

Анонс обновленного магазина для продажи товаров в Instagram

Глава Facebook также объявил о том, что в скором времени авторы контента в Instagram смогут продавать товары через свои профили в социальной сети. В прошлом году уже были введены магазины в Facebook и Instagram, с помощью которых компании могут продавать свою продукцию пользователям платформы.

Интересный факт. Стоит отметить, что некоторые наиболее популярные авторы контента в Instagram уже получили возможность продажи товаров через собственные профили. Это может свидетельствовать о том, что уже скоро эта функция будет развернута для большего количества пользователей.