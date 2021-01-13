Исследователь Джон Гринвальд 25 лет пытался вытянуть из ЦРУ информацию об НЛО. В результате после долгих лет переговоров последние сдались и отдали ему документы. Теперь они опубликованы в интернете.

Организация The Black Vault, которая занимается публикацией рассекреченных данных, выложила на своем сайте внушительный архив документов из ЦРУ, которые относятся к тематике НЛО. Об этом пишет Hindustan Times.

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Что происходит

Основатель проекта Джон Гринвальд уточняет, что получил документы официальным путем от сотрудников организации. В ЦРУ заявляют, что больше у них ничего нет.

Достать сведения удалось благодаря закону о свободе информации. Причем этот процесс был начат еще в 80-х годах прошлого века. Представителям спецслужб пришлось признать, что общественность имеет право узнать тайны правительства, но сам процесс передачи сведений не регламентирован. По словам Гринвальда, он провел 25 лет в постоянных встречах и спорах с ЦРУ, пока наконец не получил желаемое.

Но не все так просто. Исследователю выдали коробку примерно из 10 000 печатных листов очень низкого качества. Ему пришлось сканировать их вручную, что-то не удалось разобрать совсем, многие документы разрознены.

В ЦРУ использовали довольно устаревший формат .tif, так что программная обработка тоже усложняется. Говорить о каком-то подарке уфологам не приходится, это больше напоминает попытку избавиться от мусора, чтобы отвязаться от надоедливых исследователей. Впрочем, загадочных историй там тоже хватает.

Отсканированные документы можно посмотреть на сайте The Black Vault.