Сообщение об опасном сближении с космическим мусором вызвало ошибку в отчете наблюдений. На самом деле никакой объект рядом с Crew Dragon не пролетал.
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Как все происходило
- Через семь часов с момента старта, когда астронавты уже вышли на орбиту Земли, они получили из центра управления полетами SpaceX команду приготовиться к опасному сближению с космическим мусором. Они уже готовились ко сну, но были вынуждены как можно скорее одеться обратно в скафандры и занять свои места в креслах.
- Наземные службы засекли неизвестный объект, траектория которого проходила опасно близко от траектории космического корабля. Однако впоследствии траекторию космического мусора удалось уточнить.
- Оказалось, что расстояние между этим объектом и Crew Dragon было больше, чем показывали предыдущие расчеты. Из-за этого от маневра уклонения решили воздержаться.
- Несмотря на это командованию было неизвестно, есть ли рядом другие более мелкие обломки. Они могут путешествовать по космосу с огромной скоростью, а потому могут причинить значительный вред. Поэтому команде корабля на всякий случай приказали загерметизировать скафандры.
- Почти через час опасность окончательно миновала. Астронавты смогли вернуться к привычной деятельности.
От дополнительных комментариев ведомство отказалось. Начато расследование причин возникновения ситуации.