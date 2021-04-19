Как и планировалось изначально, пуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоится 22 апреля с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

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В чем особенность миссии Crew-2

В общем ничего, казалось бы, особенного в запуске нет, – SpaceX вместе с NASA уже дважды запускали астронавтов к МКС в рамках миссии Demo-2 и Crew-1. Однако на этот раз запуск будет осуществлен с помощью первой ступени Falcon 9, которая уже ранее выводила на орбиту корабль Crew Dragon во время тестового полета.

Корабль Crew Dragon также не нов – это космический корабль Endevour, который первым в истории доставил к МКС астронавтов на транспорте частной компании. Тогда на борту корабля находились астронавты Роберт Бенкен и Даглас Херли.

Интересный факт. Одной из участниц экипажа, который доставят к МКС в рамках миссии Crew-2 будет жена Роберта Бенкен – Меган Макартур.

Кроме двух американцев, на борту Crew Dragon будут находиться представители сразу двух других стран. Вместе с американскими астронавтами Робертом Шейном Кимбро и Меган Макартур к МКС отправятся японец Акихико Хошиде и француз Томас Песке. Им предстоит провести на борту МКС следующие шесть месяцев, а действующий экипаж станции вернется на Землю.

Как проходит подготовка к запуску Crew-2

Согласно имеющимся данным, подготовка к пуску проходит в штатном режиме. Во время проверки систем ракеты-носителя была обнаружена проблема, связанная с чрезмерным наполнением резервуаров первой степени топливом. Ожидается, что к запуску ракеты эта проблема будет устранена техническими специалистами.



Ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon на стартовой площадке Комплекс 39А во Флориде​ / Фото SpaceX

Сейчас инженеры следят за тем, чтобы несоответствие показателей уровня топлива не создавало угрозы безопасности людей. Если все пойдет по плану NASA, то наблюдать за пуском ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon можно будет в четверг, 22 апреля.